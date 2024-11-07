Путин оценил работу платежной системы «Мир»

Платежная система «Мир» — это успех, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Что касается платежной системы «Мир», <…> она <…> работает хорошо, уверенно», — отметил российский лидер.

По его словам, она могла бы стать еще более совершенной, если бы не «искусственные препятствия». Глава государства обратил внимание, что всем трудностям назло, она развивается.

В середине октября стало известно, что в России разработали прототип решения, которое позволит оплачивать покупки с помощью смартфонов на Android и iOS.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.