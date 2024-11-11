Россия и Иран завершили первый этап интеграции платежных систем «Мир» и «Шетаб». Об этом в соцсетях заявил представитель ЦБ Ирана Мостафа Гамари Вафа.

«Присоединение платежной системы Ирана («Шетаб») к платежной системе России («Мир») началось», — написал он.

По его словам, в объединении были задействованы Центробанки двух стран. Несмотря на определенные сложности, проект удалось осуществить, хотя полностью работа еще не завершена.

К настоящему времени жители Ирана уже могут снимать наличные в рублях с карт собственной страны. Гамари Вафа наглядно продемонстрировал, как это происходит, опубликовав короткий ролик, в котором человек при помощи смартфона с технологией NFC снимает средства с банкомата ВТБ.

15 сентября посол Ирана в России Казем Джалали сообщал, что платежная система «Мир» заработает в Иране примерно через полгода. В свою очередь, иранская национальная платежная система «Шетаб» будет функционировать на территории России.

Ранее стало известно, что карты российской платежной системы «Мир» заработали в Никарагуа.