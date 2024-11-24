Волонтерам освободили от НДФЛ компенсацию за медицинские услуги

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ выплаты волонтерам на оплату необходимых медицинских услуг. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Новый документ вступит в силу с 1 января 2025 года. Налоговый кодекс содержит перечень доходов волонтеров, освобождаемых от НДФЛ. Закон включает в себя этот перечень и выплаты, полученные волонтерами на оплату медицинских услуг, необходимых в соответствии с требованиями к состоянию здоровья для ведения волонтерской деятельности.

Как отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам, единоросс Никита Чаплин, новый документ является крайне важным шагом, направленным на поддержку волонтерского движения в России.

Возможность получить компенсацию за разного рода медицинские расходы без вычета налогов позволит сделать волонтерскую деятельность менее затратной. Кроме того, утверждает Чаплин, это может позволить увеличить число волонтерских инициатив и проектов по всей стране.

До этого депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым подготовили законопроект, который предлагает уменьшить налог на добавленную стоимость в отношении социально значимых товаров.

Ранее в ФНС пообещали оценить прозрачность системы выплат за мигрантов.