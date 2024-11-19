В России предложили снизить НДС на социально значимые товары

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым подготовили законопроект, который предлагает уменьшить налог на добавленную стоимость (НДС) в отношении социально значимых товаров. Соответствующий законопроект 19 ноября внесен в Государственную думу, сообщает газета «Известия».

«Настоящим законопроектом предлагается снизить с 10 до 5% налог на добавленную стоимость в отношении отдельных групп товаров, являющихся социально значимыми для широких групп граждан РФ. При этом в случае, если уровень инфляции по группе социально значимых товаров за предыдущий календарный год превышает уровень инфляции по всем группам товаров, ставка налога на добавленную стоимость для данной группы товаров в следующем налоговом периоде устанавливается в размере 0%», — сказано в документе, который есть в распоряжении издания.

В нем говорится, что эту систему налогообложения предлагается распространить на продовольственные товары: мясо скота и птицы, мясопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, растительное масло, маргарин, жиры специального назначения, сахар, соль, хлеб и хлебобулочные изделия и другие. Также ее хотят применить в отношении товаров для детей (трикотажные, чулочно-носочные, швейные изделия, детские кровати, коляски и др.), лекарств, медицинских изделий, печатной периодики.

3 ноября сообщалось, что российские власти не видят необходимости в установлении максимальных розничных цен или надбавок на социально значимые продукты питания, которые подвержены риску роста стоимости.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости.