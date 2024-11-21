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В ФНС пообещали оценить прозрачность системы выплат за мигрантов

Глава ФНС Егоров: мы оценим прозрачность системы выплат за мигрантов

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Алексей Никольский/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует оценить уровень прозрачности налогообложения мигрантов и объем недоплаченных ими налогов. Об этом в интервью РБК сообщил глава ведомства Даниил Егоров.

Егоров отметил, что существуют две основные системы налогообложения для мигрантов: первая — для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Украины, которые могут быть самозанятыми и уплачивать налог на профессиональный доход, и вторая — фиксированный платеж для тех, кто работает по патенту, который служит первичным элементом НДФЛ. Он пояснил, что данные от МВД позволят сверить учет граждан с соответствующими системами налогообложения, а также выявить тех, кто не зарегистрирован ни в одной из них. Это создаст возможности для работы с этими гражданами, чтобы понять, где они работают и какую имеют деятельность, тем самым обеспечивая прозрачность налоговой системы.

Ранее ФНС опубликовала уведомление о подготовке приказа, который позволит службе получать информацию от МВД России о миграционном учете иностранных граждан, подавших документы на оформление разрешения на работу или патента, но не зарегистрировавшихся в налоговых органах. В проекте приказа указан февраль 2025 года как предполагаемая дата вступления в силу.

15 ноября в России предложили ввести систему контроля за иностранцами — «мигрант ID». Законопроект хотят внести в Госдуму депутаты фракции «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым.

Ранее Дмитрий Медведев призвал работодателей следить за трудовой дисциплиной мигрантов.

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