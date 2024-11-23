Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участников спецоперации

Президент России Владимир Путин подписал закон о списании до 10 млн руб. по просроченным кредитам для участников спецоперации на Украине и их супругов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Списать кредиты получат право мобилизованные, военнослужащие по призыву (за исключением курсантов военных училищ или вузов), а также иные граждане, не проходящие военную службу, но заключившие не ранее 1 декабря контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более для выполнения задач военной операции на Украине.

Речь идет о списании обязательств по кредитам, полученным до 1 декабря 2024 года и по которым уже вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство.

До этого российское правительство поддержало законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи участникам военной операции в судах при ряде дел, включая прекращение обязательств по уплате процентов по кредитам.

Ранее Медведев сообщил о проблемах с выплатами участникам спецоперации.