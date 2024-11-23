Жители Коммунарки пожаловались на блэкаут и отсутствие воды

В Новой Москве в поселке Коммунарка по неизвестной причине произошел сбой в подаче электроэнергии. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, жители комплекса «Скандинавия» из-за блэкаута провели без света около двух часов. Они также рассказали об отсутствии воды и о том, что в управляющей компании не отвечают на звонки. По последним данным, около 20:25 подача света постепенно начала возобновляться.

9 ноября на юге Москвы в домах по меньшей мере на 15 улицах в Чертаново отключилось электричество. Сбой произошел около 19:30. На улицах в результате произошедшего перестали работать светофоры. Причина массового отключения электричества тоже не уточнялась.

Днем ранее подмосковный Звенигород погрузился во мрак: в городе полностью отсутствовало электричество — как в жилых домах, так и на улице. Местные жители рассказали, что, помимо проблем с электричеством, плохо работала сотовая связь. Оперативные службы заявили об аварии на подстанции.

Ранее на Украине предсказали появление зимних городов-призраков без электричества.