Жители Чертаново сообщили, что 15 улиц района остались без электричества

На юге Москвы в домах по меньшей мере на 15 улицах в Чертаново отключилось электричество. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, сбой произошел около 19:30. На улицах в результате произошедшего перестали работать светофоры. Причина массового отключения электричества пока неизвестна.

Накануне подмосковный Звенигород погрузился во мрак: в городе полностью отсутствовало электричество — как в жилых домах, так и на улице. Местные жители рассказали, что, помимо проблем с электричеством, плохо работала сотовая связь. Оперативные службы заявили об аварии на подстанции.

Четыре дня назад из-за шквалистого ветра жители Махачкалы, Каспийска и Буйнакска частично остались без электричества. Порывы ветра в некоторых местах составляли до 29 метров в секунду. Согласно информации регионального Минэнерго, без света остались около 90 тыс. человек.

Ранее на Украине предсказали появление зимних городов-призраков без электричества.