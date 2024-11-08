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Жители подмосковного Звенигорода сообщили об отключении света в городе

SHOT: подмосковный Звенигород полностью остался без электричества

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Depositphotos

Подмосковный Звенигород погрузился во мрак: в городе полностью отсутствует электричество — как в жилых домах, так и на улице. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали источнику, что помимо проблем с электричеством, плохо работает сотовая связь. Оперативные службы сообщили об аварии на подстанции.

Причины произошедшего, а также масштабы отключений уточняются.

27 октября в городе Ессентуки в Ставропольском крае произошло отключение света из-за аварии на электрической подстанции. Без света остались более 30 тыс. местных жителей. Как рассказал мэр города Владимир Крутников, что отключение произошло в праздничный день.

23 октября в Приморском крае оказались обесточены сразу шесть населенных пунктов. Причиной послужила авария на сетях, произошедшая из-за прошедших в регионе ливней и усиления ветра.

Ранее в Новгородской области из-за снегопада произошло массовое отключение света.

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