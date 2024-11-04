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На Украине заявили о появлении зимой городов-призраков без электричества

Ветеран ВСУ Коваленко: зимой на Украине появятся города-призраки

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Reuters

Предстоящей зимой на Украине из-за отсутствия электричества появятся города-призраки. Об этом в интервью американскому журналу Newsweek заявил геополитический аналитик и ветеран украинской армии Виктор Коваленко.

Он подчеркнул, что зима будет самой сложной для Украины с февраля 2022 года. Населению придется обходиться без электричества. Эксперт отметил, что нанесенный электростанциям ущерб настолько серьезен, что их не смогут отремонтировать в ближайшем будущем, а некоторые из них никогда не будут восстановлены.

Коваленко высказал мнение, что жизнь в крупных городах, в частности, Запорожье и Харькове зимой может остановиться. Это приведет к появлению целых городов-призраков, перемещению населения, голоду людей. Кроме того, низкие температуры приведут к многочисленным летальным исходам.

3 ноября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что отопительный сезон этой зимой будет очень сложным для Украины.

Ранее стало известно о минимальных запасах газа у Украины.

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