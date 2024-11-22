Песков заявил о потребности России в мигрантах из-за тяжелой демографической ситуации

Мигранты нужны для динамичного развития на фоне напряженной демографической ситуации, приезд иностранных граждан в Россию приветствуется. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мигранты — это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», — сказал он.

России нужны рабочие руки для реализации «всех планов развития», подчеркнул Песков.

При этом он также отметил, что сферу трудовой миграции нужно жестко регламентировать, чтобы исключить преступность среди мигрантов.

15 ноября газета «Известия» сообщила, что депутаты Госдумы предложили ввести систему контроля за иностранцами — «мигрант ID».

Авторы инициативы предполагают, что он станет единым электронным документом, удостоверяющим личность иностранца. Право въезда в РФ депутаты хотят предоставлять только тем, кому одобрили заявку на получение данного документа.

Ранее Путин заявил, что мигранты не будут вызывать неприятия, если будут знать законы.