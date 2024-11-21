Устроителей фиктивных браков мигрантов с россиянками приговорили к реальным срокам

В Москве Бутырский районный суд огласил приговор фигурантам за организацию незаконной миграции — сообщники действовали через организацию фиктивных браков. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Согласно материалам дела, Четайкин В. В., Ахмедов М. М. находили граждан России, которые были согласны за вознаграждение вступить в брак с иностранцем. Это делалось для того, чтобы упростить получение приезжими разрешения на временное проживание. Также обвиняемые оформляли необходимые документы. Третья обвиняемая, Абрамова Т. М. заключила брак с иностранным гражданином для реализации преступного умысла.

Фигурантов дела признали виновными во вменяемых им преступлениях, они получили четыре, три года и шесть месяцев колонии и три года условно соответственно. Двоих мужчин взяли под стражу в зале суда.

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