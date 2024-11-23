Названа причина задержания политика Льва Шлосберга

Задержание политика Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) связано с делом об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщили РИА Новости в псковском отделении «Яблока».

У политика изъяли телефон и ноутбук.

Telegram-канал Baza писал, что в субботу, 23 ноября, Шлосберг прилетел в Псков из Москвы. После приземления около 10:00 (мск) к нему подошли полицейские и предложили пройти с ними. Мужчину увезли на микроавтобусе. Причина задержания политика пока не уточняется.

2 октября в квартиру Шлосберга в Пскове пришли с обысками. Они были связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Зампред партии «Яблоко» предположительно опубликовал в соцсетях видео без маркировки о том, что он признан иноагентом.

В этот же день в партии «Яблоко» сообщили, что Шлосберга отправили на допрос в правоохранительных органах. Он стал подозреваемым по уголовному делу.

Ранее суд оштрафовал Шлосберга за отсутствие маркировки иноагента.