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На ЗАЭС ввели в строй отключенную высоковольтную линию

На ЗАЭС ввели в строй отключенную автоматикой высоковольтную линию «Днепровская»

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Reuters

Высоковольтную линию «Днепровская» 750 кВ ввели в строй на Запорожской АЭС. Об этом сообщила РИА Новости директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина.

Линию энергоснабжения автоматически выключили в четверг. Однако нарушений пределов и условий безопасности нет, отмечала пресс-служба станции. Собственные нужды АЭС запитали от линии 330 кВ «Ферросплавная-1».

В настоящее время энергоснабжение ЗАЭС обеспечили за счет «Днепровской», а также линии 330 кВ «Ферросплавная-1», отметила Яшина.

Накануне на ЗАЭС пожаловались на ухудшение ситуации с обстрелами. Директор станции Юрий Черничук сообщал, что ситуация с обстрелами территории Запорожской АЭС и объектов жизнеобеспечения ухудшилась по сравнению с прошлым годом.

Он отметил, что 2023 год был относительно спокойным, намного спокойнее текущего года. По его словам, в этом году фиксировались прилеты на территорию станции беспилотников, чего не было в прошлом году.

В начале ноября глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что ЗАЭС находится в зоне риска из-за продолжения боевых действий и атак беспилотников. По его словам, присутствует мнение о том, что ситуация стабилизировалась, но это не так. В районе нахождения атомной электростанции все еще идут боевые столкновения и прилетают беспилотники, поэтому в районе сохраняется высокий уровень опасности, отметил глава МАГАТЭ.

Ранее в МИД раскритиковали главу МАГАТЭ за слова о «заморозке» конфликта на Украине.

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