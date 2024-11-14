В МИД раскритиковали главу МАГАТЭ за слова о «заморозке» конфликта на Украине

Глава МАГАТЭ позволил себе недопустимые рассуждения о перспективах «заморозки» конфликта на Украине, что выходит за рамки его полномочий. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

«Совершенно необъяснимо, на каком основании руководство МАГАТЭ берется судить о перспективах пресловутой «заморозки», что явно выходит за рамки его полномочий», — заявили в МИД.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что секретариат МАГАТЭ не может по своему усмотрению определять сроки пребывания своих экспертов на ЗАЭС. Там добавили, что эксперты МАГАТЭ находятся на ЗАЭС строго до тех пор, пока РФ считает их пребывание там оправданным.

Отмечается, что 13 ноября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью немецкому информационному агентству сделал «неприемлемые» комментарии о сроках нахождения представителей секретариата на Запорожской АЭС, которая является российским ядерным объектом. В частности, он заявил, что эксперты будут оставаться на станции до предполагаемого «замораживания» конфликта.

В октябре глава МАГАТЭ отреагировал на атаку Украины на сотрудника Запорожской АЭС. По его словам, нападения на работников и угрозы в их адрес являются недопустимыми.

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