Кустурица оценил работу RT

Телеканал RT открывает новое пространство во всем мире. Об этом заявил сербский режиссер Эмир Кустурица на открытии международного фестиваля документальных фильмов «RT.ДОК: Время наших героев» в Сербии, передает РИА Новости.

«Благодаря RT я увидел однажды Америку, в которой есть не только Бред Питт и Джордж Клуни, но и около 40-50 тысяч человек, только в Калифорнии, у которых нет дома, людей, которые в Нью-Йорке живут на улице, узнал ту сторону Америки, которая не существовала в моих мыслях», — сказал режиссер.

В сентябре минфин США ввел санкции в отношении RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен назвал медиагруппу «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний подразделением российской разведки.

8 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что российским журналистам не дают нормально работать за рубежом — ни в странах Европы, ни в США. В том числе преследованию подвергается телеканал RT. По словам главы государства, ему всячески мешают и стремятся его закрыть, хотя для страны — это единственная точка опоры в сфере СМИ.

Ранее в Чехии заблокировали Telegram-каналы RT.