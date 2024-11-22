Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Канаде зафиксировали крупнейшую за девять лет вспышку кори

Минздрав: в Канаде произошла крупнейшая за девять лет вспышка кори

close
OneSideProFoto/Shutterstock

Власти Канады зафиксировали крупнейшую за девять лет вспышку кори, сообщает Минздрав Канады.

По данным ведомства, с начала 2024 года в стране зафиксировали 130 случаев заражения корью. Только за последнюю неделю корью заразились 30 человек.

Вспышки заболевания отмечают в Альберте, Британской Колумбии, Квебеке, Нью-Брансуике, Онтарио и Саскачеване.

До этого врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева говорила, что в Институте стран Азии и Африки зафиксирован случай вспышки кори, преподавателей и студентов перевели на дистант.

Вызывающий корь вирус передается стремительно и легко. У болезни нет никакого специфического лечения, она может привести к очень серьезным последствиям.

Начинается заболевание корью с высокой температуры, после на теле и во рту появляется сыпь. Также заразившиеся могут начать болеть конъюнктивитом, острым ринитом, у них начинается сухой кашель.

Ранее россиянам рассказали, с какими болезнями можно спутать вирус Коксаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами