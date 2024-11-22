В Канаде зафиксировали крупнейшую за девять лет вспышку кори

Власти Канады зафиксировали крупнейшую за девять лет вспышку кори, сообщает Минздрав Канады.

По данным ведомства, с начала 2024 года в стране зафиксировали 130 случаев заражения корью. Только за последнюю неделю корью заразились 30 человек.

Вспышки заболевания отмечают в Альберте, Британской Колумбии, Квебеке, Нью-Брансуике, Онтарио и Саскачеване.

До этого врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева говорила, что в Институте стран Азии и Африки зафиксирован случай вспышки кори, преподавателей и студентов перевели на дистант.

Вызывающий корь вирус передается стремительно и легко. У болезни нет никакого специфического лечения, она может привести к очень серьезным последствиям.

Начинается заболевание корью с высокой температуры, после на теле и во рту появляется сыпь. Также заразившиеся могут начать болеть конъюнктивитом, острым ринитом, у них начинается сухой кашель.

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