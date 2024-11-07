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Россиянам рассказали, с какими болезнями можно спутать вирус Коксаки

Вирусолог Нетесов: вирус Коксаки и корь имеют похожие симптомы

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Симптомы заражения вирусом Коксаки можно спутать с проявлениями ряда иных заболеваний. Об этом в беседе с aif.ru предупредил академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов.

Он рассказал, что вирус Коксаки имеет 70 разновидностей. Все они проявляются по-разному, при этом в списке возможных симптомов числятся высыпания на коже и повышение температуры тела. То же касается диареи, слабости и тошноты.

«Кроме того, могут проявиться необычные симптомы, например, характерные для респираторных заболеваний кашель, насморк», — сказал специалист.

По словам Нетесова, вирус Коксаки легко перепутать с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта и корью. Но только этим список болезней, имеющих схожие симптомы, не ограничивается.

Академик РАН добавил, что лишь специальные исследования позволяют определить, что человек заразился именно вирусом Коксаки. В связи с этим он посоветовал россиянам, у которых проявились подозрительные симптомы, обращаться в лаборатории для проведения тестов.

6 ноября газета «Известия» сообщила, что за последние несколько дней в девяти регионах РФ у детей выявили заболевание, напоминающее вирус Коксаки. В частности, пациенты с соответствующими симптомами появились в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, кто из граждан больше остальных рискует заразиться вирусом Коксаки.

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