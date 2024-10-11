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Россиянам объяснили, как не заразиться корью на фоне вспышки среди студентов

Врач Скорпилева: из сотни не вакцинированных от кори 95 при контакте заразятся

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Depositphotos

В Институте стран Азии и Африки зафиксирован случай вспышки кори, преподавателей и студентов перевели на дистант. При контакте с заболевшим не заразится можно только в случае немедленной прививки, которую нужно успеть сделать в течение 72 часов. В целом же из сотни непривитых и не болевших корью при контакте с вирусом заразятся 95 человек, объяснила 360.ru врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

Вызывающий корь вирус передается стремительно и очень легко. У болезни нет никакого специфического лечения, причем она может привести к очень серьезным последствиям.

«Корь является иммуносупрессивным заболеванием. То есть люди, которые ее перенесли, начинают болеть другими инфекциями», — добавила врач.

Начинается болезнь с высокой температуры, после на теле и во рту появляется сыпь. Также заразившиеся могут начать болеть конъюнктивитом, острым ринитом, у них начинается сухой кашель. Прививка в 72 часа после контакта с заболевшим – единственный способ избежать смертельно опасного заболевания.

До этого в Химках в Москве обнаружили очаг кори. Как выяснилось, болезнь подхватил житель многоэтажного дома, после чего всех проживающих в здании предупредили о возможном заражении и попросили обратиться в местную поликлинику.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили о росте заболеваемости рядом инфекций.

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