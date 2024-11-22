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Российская пенсионерка набрала кредитов и отдала мошенникам 8,5 млн рублей

В Новом Уренгое пожилая женщина отдала мошенникам 8,5 млн рублей

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Depositphotos

В Новом Уренгое 63-летняя местная жительница набрала кредитов и отдала мошенникам 8,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Кибер Ямал».

По информации Telegram-канала, неизвестный связался с пенсионеркой через мессенджер и представился «сотрудником Росфинмониторинга». Аферист сообщил россиянке, что служба якобы пресекла незаконное оформление займа на ее имя. После этого мошенники убедили женщину, что ей необходимо перевести все свои накопления на «безопасный счет» под предлогом защиты.

Обманутая мошенниками россиянка взяла кредитов на общую сумму в 7 млн рублей и перевела всю сумму вместе со своими сбережениями на счета злоумышленников. Общий ущерб от действий преступников составил более 8,5 млн рублей.

До этого студентка-первокурсница, обучающаяся в Москве, слетала домой в Нижневартовск, чтобы привезти мошенникам почти миллион рублей. Аферист представился ей дознавателем.

Ранее москвичка лишилась жилья и передала мошенникам 25,6 млн рублей.

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