Студентка из Москвы слетала в Нижневартовск, чтобы отдать мошенникам почти миллион рублей

Студентка-первокурсница, обучающаяся в Москве, слетала домой в Нижневартовск, чтобы привезти мошенникам миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, 18-летней первокурснице 18 ноября позвонил неизвестный, который назвался дознавателем. Аферист убедил девушку, что к ее счетам якобы получили доступ мошенники, и та рассказала, что у нее дома в Нижневартовске хранится 950 тысяч рублей.

После этого преступники убедили ее слетать в Нижневартовск, взять деньги из сейфа и передать их курьеру возле торгового центра «Афимолл Сити». При этом злоумышленники запретили ей рассказывать о происходящем родственникам.

Позже студентке позвонила мать, которая попросила рассказать, что происходит. Когда дочь сообщила о произошедшем, женщина все поняла и отправила ее в отдел полиции.

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