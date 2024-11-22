Москвичка лишилась жилья и передала мошенникам 25,6 млн рублей

Мошенники убедили москвичку отдать им более 25 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура города.
Позвонив 75-летней женщине, аферисты представились сотрудниками силовых структур. Они запугали пенсионерку и заявили, что женщина должна спасти свои деньги. Для этого россиянка три раза передавала свои сбережения курьерам.
После этого мошенники сообщили москвичке, что ее квартира якобы в опасности, поэтому она должна заключить сделку по продаже квартиры.
«Полученные деньги она перевела в криптовалюту, поместила на электронный кошелек, код от которого продиктовала лжесотруднику правоохранительных органов», – сообщается в публикации.
Всего пенсионерка отдала злоумышленникам 25,6 миллиона рублей. Известно, что по предостережению аферистов женщина не говорила о происходящем близким. Однако позже они узнали о ситуации, после разговора с ними женщина все поняла.
На данный момент правоохранители устанавливают причастных к преступлению лиц.
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