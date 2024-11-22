Десять детей из Дагестана вернулись в Россию из Сирии

Из двадцати шести детей, которых удалось вернуть в Россию из Сирии, десять являются выходцами из Дагестана. Об этом рассказала республиканский уполномоченный по правам ребенка Марина Ежова, сообщает РИА Новости.

«Сейчас они в карантинной зоне. Они пройдут медобследование и реабилитацию, потом будут переданы родным», – сказала Ежова.

22 ноября в аппарате детского омбудсмена заявили, что в Россию возвращены 26 детей, находившихся в одном из лагерей на северо-востоке Сирии. На родину вернулись 14 мальчиков и 12 девочек в возрасте от 5 до 12 лет. Перед встречей с близкими дети пройдут медицинское обследование в одной из столичных федеральных клиник и реабилитацию в московском ресурсном центре поддержки семьи и детства.

13 ноября омбудсмен Львова-Белова назвала число пострадавших от ВСУ детей, которые получили выплаты от государства.

Ранее Украина передала России четверых детей для воссоединения с семьями.