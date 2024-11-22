Аппарат детского омбудсмена вернул в Россию 26 детей из Сирии

Аппарат детского омбудсмена вернул в Россию из Сирии 26 детей, они пройдут медобследование и реабилитацию в московской клинике. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, 22 ноября вернули на родину группу российских детей из одного из лагерей на северо-востоке Сирии.

«14 мальчиков и 12 девочек в возрасте от 5 до 12 лет скоро встретятся со своими родственниками», — уточнила Львова-Белова.

Она рассказала, что перед встречей с близкими дети пройдут медицинское обследование в одной из столичных федеральных клиник и реабилитацию в московском ресурсном центре поддержки семьи и детства.

До этого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка рассказала, как помогла вернуть на родину еще 20 российских детей, которые находились в лагерях для беженцев в Сирии.

В пресс-службе омбудсмена обратили внимание, что планируют продолжить работу по возвращению российских детей из Сирии.

Ранее в России подтвердили дату саммита трех стран по сирийскому урегулированию.