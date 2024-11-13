Омбудсмен назвала число пострадавших от ВСУ детей, которые получили выплаты

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что 376 семей с детьми, пострадавших от действий со стороны Украины, получили единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Ее слова на всероссийском форуме по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье», в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, передает РИА Новости.

«Наша работа находит отражение в законотворческой деятельности. Например, после нашей инициативы вышел указ президента о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины. По информации на 1 октября 2024 года, выплату уже получили 376 детей», — сказала омбудсмен.

По ее словам, семьи, в которых есть дети до 18 лет, получившие увечья от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), получают выплату в размере 100 тысяч рублей.

В конце октября Львова-Белова заявляла, что случаи воссоединения украинских и российских детей с их семьями на родине являются единичными. По ее словам, за все время конфликта всего 80 детей вернули на Украину и 13 в Россию.

В апреле омбудсмен сообщала, что за почти год сотрудничества с Катаром по воссоединению детей с их семьями на Украину и в РФ вернулись 28 и пять несовершеннолетних соответственно.

Ранее Украина передала России четверых детей для воссоединения с семьями.