Украина передала России четверых детей для воссоединения с семьями

Украина при посредничестве Катара передала России четверых детей, чтобы они воссоединились с семьями. Церемония состоялась в посольстве ближневосточного государства в Москве, сообщил корреспондент РБК.

Уточняется, что детям от 3 до 14 лет.

«В церемонии принял участие посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она рассказала, что дети воссоединились со своими семьями накануне в Минске», — говорится в публикации.

В мае российская сторона при посредничестве Катара передала Украине шестерых детей. Воссоединение с семьями прошло в посольстве Катара в Москве.

24 апреля детский омбудсмен сообщала, что в столице Катара состоялись первые очные переговоры России и Украины по местонахождению несовершеннолетних. Как она отметила, по итогам встречи Киев и Москва договорились транспортировать 48 детей — 29 из них переедут на Украину и еще 19 детей вернутся в РФ.

Ранее в МИД РФ заявили о циничном отношении Запада к украинским детям.