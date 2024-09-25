Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина передала России четверых детей для воссоединения с семьями

РБК: Украина при посредничестве Катара передала России четверых детей

close
Александр Кряжев/РИА Новости

Украина при посредничестве Катара передала России четверых детей, чтобы они воссоединились с семьями. Церемония состоялась в посольстве ближневосточного государства в Москве, сообщил корреспондент РБК.

Уточняется, что детям от 3 до 14 лет.

«В церемонии принял участие посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она рассказала, что дети воссоединились со своими семьями накануне в Минске», — говорится в публикации.

В мае российская сторона при посредничестве Катара передала Украине шестерых детей. Воссоединение с семьями прошло в посольстве Катара в Москве.

24 апреля детский омбудсмен сообщала, что в столице Катара состоялись первые очные переговоры России и Украины по местонахождению несовершеннолетних. Как она отметила, по итогам встречи Киев и Москва договорились транспортировать 48 детей — 29 из них переедут на Украину и еще 19 детей вернутся в РФ.

Ранее в МИД РФ заявили о циничном отношении Запада к украинским детям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами