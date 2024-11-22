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Во Владимире под стражу отправили участников массовой драки, среди которых были иностранцы

Во Владимире арестовали участников массовой драки в клубе

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Суд избрал меру пресечения четверым фигурантам дела о драке. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Всех молодых людей отправили под арест. На данный момент сотрудники ведомства проводят необходимые мероприятия, которые помогут расследовать дело.

«Проводится сбор доказательств и решается вопрос о мере пресечения в отношении других участников преступления», – сообщается в публикации.

Молодых людей поймали два дня назад. По предварительным данным, они отдыхали в ночном заведении города и избили посетителя. Помимо этого, гости распылили перцовый баллончик.

После избиения в клубе молодые люди, среди которых были мигранты, продолжили конфликт на улице, где снова нанесли травмы мужчине посторонними предметами и ударили еще двоих местных жителей.

До этого в Петербурге двое подростков подрались с мужчиной. В результате он получил травму глазницы и глаза.

Ранее в московском баре произошла массовая драка после того, как двое мужчин столкнулись плечами.

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