Петербуржец получил перелом глазницы во время драки с подростками

В Петербурге мужчина получил перелом глазницы во время драки с несовершеннолетними. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 10 ноября возле одного из домов на проспекте Просвещения. У мужчины произошел конфликт с подростком, который вскоре перерос в драку с участием еще одного несовершеннолетнего и старшего брата одного из них.

В результате у мужчины диагностировали перелом левой глазницы и травму глаза. Более подробной информации о его состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения и установили нападавших. Ими оказались два семиклассника и старший брат одного из них, который пояснил, что наносил мужчине удары с целью защитить родственника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее массовая драка подростков произошла на перекрестке российского города и попала на видео.