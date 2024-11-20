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Во Владимире поймали участников массовой драки, среди которых были иностранцы

Во Владимире задержаны участники массовой драки

Правоохранители Владимира поймали подозреваемых в участии в массовой драке. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По предварительной информации, группа молодых людей, среди которых было много иностранцев, отдыхала в клубе. В какой-то момент они избили гостя заведения и распылили перцовый баллончик.

Позже они вышли на улицу Ильича и там продолжили избивать мужчину, вооружившись посторонними предметами. Помимо посетителя, пострадали еще два человека, они получили травмы различной степени тяжести. После произошедшего подозреваемых задержали.

«В настоящее время с ними проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения», – сообщается в публикации.

До этого сообщалось, что приезжие напали на жителей Владимира с палками. После драки никому из них не понадобилась госпитализация.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в московском баре произошла массовая драка после того, как двое мужчин столкнулись плечами.

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