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В московском баре произошла массовая драка после того, как двое мужчин столкнулись плечами

Mash: в Москве столкновение мужчин в баре закончилось массовой дракой

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Телеграм-канал Mash

В Москве двое мужчин столкнулись плечами в баре и спровоцировали массовую драку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 18 ноября в баре «Еще по одной» на Новомарьинской улице. Двое мужчин задели друг друга плечами и между ними начался конфликт, который позже перерос в массовую драку. На кадрах с места происшествия видно, как посетители заведения избивают друг друга и бросают в оппонентов предметы мебели. Также в ходе потасовки был задействован перцовый баллончик.

В результате один из участников конфликта написал заявление в правоохранительные органы. Сообщается также, что двое других мужчин получили травмы — один переломы и ушибы, а другой ожог лица от перцового баллончика. Все остальные отделались синяками.

Ранее мужчина попал в больницу с разрывом почки после уличной драки в Петербурге.

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