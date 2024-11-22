Подозрительный предмет у посольства США в Лондоне оказался муляжом бомбы

Подозрительный предмет, из-за которого была оцеплена территория возле посольства США в Лондоне, оказался имитацией взрывного устройства. Об этом британская полиция сообщила в соцсети Х.

«Первоначальные данные указывают, что предмет был устройством-муляжом», - говорится в заявлении.

Перед этим сообщалось, что по причине обнаружения подозрительного предмета полиция Лондона оцепила территорию в районе американского посольства в британской столице. В отношении находки был проведен «контролируемый взрыв», из-за чего многие могли слышать громкий хлопок. В самом посольстве в это время был введен локдаун, то есть ограничения на передвижения сотрудников в целях безопасности.

Накануне посольство США на Украине возобновило работу после приостановки из-за возможной атаки на Киев. При этом Госдеп США рекомендовал находящимся на территории Украины американским гражданам быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Ранее посольство Германии в Киеве перешло на ограниченный режим работы.