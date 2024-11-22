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Возле посольства США в Лондоне обнаружен подозрительный предмет

Полиция Лондона оцепила территорию у посольства США из-за неясного предмета

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Alastair Grant/AP

Из-за обнаружения подозрительного предмета полиция Лондона оцепила территорию в районе американского посольства в британской столице. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети Х.

«Перекрытия установлены в этом районе в качестве меры предосторожности, пока полицейские исследуют подозрительный предмет», — говорится в заявлении.

Позже полиция уведомила граждан о проведении «контролируемого взрыва», из-за чего многие могли слышать громкий хлопок. Расследование инцидента продолжается, территория останется оцепленной еще на неопределенное время.

В британских СМИ одновременно пишут, что в посольстве был введен локдаун, то есть ограничения на передвижения сотрудников в целях безопасности.

21 ноября сообщалось, что посольство США на Украине возобновило работу после приостановки из-за возможной атаки на Киев. О его закрытии без каких-либо подробностей было объявлено накануне. При этом Госдеп США рекомендовал находящимся на территории Украины американским гражданам быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Ранее сотрудников посольства Ирландии в Киеве перевели на удаленку.

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