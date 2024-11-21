Посольство США на Украине возобновило работу после приостановки

Посольство США на Украине возобновило свою работу после приостановки из-за возможной атаки на украинскую столицу. Об этом сообщила глава дипломатического представительства США Бриджит Бринк в соцсети Х.

«Посольство США на Украине возобновило предоставление услуг после временной приостановки из-за объявления об укрытии, сделанного ранее сегодня. Мы призываем граждан США сохранять бдительность, следить за обновлениями из официальных украинских источников и быть готовыми укрыться на месте, если будет объявлена воздушная тревога», — написала она.

20 ноября американское диппредставительство объявило о закрытии из-за «возможной угрозой серьезного нападения на Киев». Подробности не сообщались. Госдеп США рекомендовал находящимся на территории Украины гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

После этого работу остановили посольства Италии, Испании, Греции и других стран.

Ранее Зеленский прокомментировал закрытие ряда посольств в Киеве.