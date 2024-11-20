Глава МАГАТЭ призвал не перезапускать ЗАЭС в условиях угрозы

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается нестабильной. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет ТАСС.

По его словам, сейчас все шесть реакторов находятся в состоянии «холодного останова».

«Агентство продолжает настаивать на том, что ни один из реакторов нельзя перезапускать, пока ситуация с ядерной и физической безопасностью на Запорожской АЭС остается под угрозой», — сказал он на открытии сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

7 ноября Гросси заявил, что ЗАЭС находится в зоне риска из-за продолжения боевых действий и атак беспилотников. По его словам, присутствует мнение о том, что ситуация стабилизировалась, но это не так. В районе нахождения атомной электростанции все еще идут боевые столкновения и прилетают беспилотники, поэтому в районе сохраняется высокий уровень опасности, отметил глава МАГАТЭ.

До этого Гросси отреагировал на ликвидацию Украиной сотрудника Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что нападения на работников и угрозы в их адрес являются недопустимыми. Глава МАГАТЭ добавил, что такие действия противоречат принципам всеобщей ядерной безопасности.

Ранее в МИД раскритиковали главу МАГАТЭ за слова о «заморозке» конфликта на Украине.