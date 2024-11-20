Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МАГАТЭ призвал не перезапускать ЗАЭС в условиях угрозы

Гросси: ЗАЭС нельзя перезапускать, пока ядерная безопасность под угрозой

close
Alexander Ermochenko/Reuters

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается нестабильной. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет ТАСС.

По его словам, сейчас все шесть реакторов находятся в состоянии «холодного останова».

«Агентство продолжает настаивать на том, что ни один из реакторов нельзя перезапускать, пока ситуация с ядерной и физической безопасностью на Запорожской АЭС остается под угрозой», — сказал он на открытии сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

7 ноября Гросси заявил, что ЗАЭС находится в зоне риска из-за продолжения боевых действий и атак беспилотников. По его словам, присутствует мнение о том, что ситуация стабилизировалась, но это не так. В районе нахождения атомной электростанции все еще идут боевые столкновения и прилетают беспилотники, поэтому в районе сохраняется высокий уровень опасности, отметил глава МАГАТЭ.

До этого Гросси отреагировал на ликвидацию Украиной сотрудника Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что нападения на работников и угрозы в их адрес являются недопустимыми. Глава МАГАТЭ добавил, что такие действия противоречат принципам всеобщей ядерной безопасности.

Ранее в МИД раскритиковали главу МАГАТЭ за слова о «заморозке» конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами