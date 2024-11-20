Володин рассказал о новых ограничениях для иноагентов

Иностранные агенты отныне лишены возможности получать средства от россиян и обогащаться за их счет. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Иноагенты больше не смогут обогащаться за счет страны и ее граждан. Законопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчет принят в первом чтении. Он был поддержан единогласно. Его авторами стали 429 депутатов», — пишет Володин.

Он пояснил, что принятый законопроект предусматривает создание специальных рублевых счетов для иноагентов или тех, кто перечисляет гонорары, которым воспользоваться можно будет только после снятия статуса иноагента.

На данный момент, как отметил Володин, в списках иноагентов значится 493 человека.

Ранее Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о перечислении выплат иноагентам на спецсчета.

Ранее Минюст внес в список иноагентов писательницу и журналиста.