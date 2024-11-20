Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Володин рассказал о новых ограничениях для иноагентов

Володин сообщил, что иноагенты больше не смогут обогащаться за счет России

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Иностранные агенты отныне лишены возможности получать средства от россиян и обогащаться за их счет. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Иноагенты больше не смогут обогащаться за счет страны и ее граждан. Законопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчет принят в первом чтении. Он был поддержан единогласно. Его авторами стали 429 депутатов», — пишет Володин.

Он пояснил, что принятый законопроект предусматривает создание специальных рублевых счетов для иноагентов или тех, кто перечисляет гонорары, которым воспользоваться можно будет только после снятия статуса иноагента.

На данный момент, как отметил Володин, в списках иноагентов значится 493 человека.

Ранее Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о перечислении выплат иноагентам на спецсчета.

Ранее Минюст внес в список иноагентов писательницу и журналиста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами