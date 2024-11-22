Выросло число детей, госпитализированных после массового отравления в школе в Канске

Количество госпитализированных после массового отравления в школе №15 в Канске Красноярского края увеличилось до 37. Об этом сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«В Канске госпитализированы 34 ребенка и 3 взрослых», — говорится в сообщении.

20 ноября Роспотребнадзор сообщил, что в Канске госпитализировали 21 человека с подозрением на острую кишечную инфекцию. По данным ведомства, госпитализированными оказались учитель, технический работник и 19 учащихся школы №15.

В связи с произошедшим учебное заведение перевели на дистанционное обучение. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

В начале этой недели в Москве закрыли школу на карантин после заражения норовирусом 30 детей. По данным Mash, отравилось около 50 человек и все они пили воду из кулера.

Ранее жители Канска рассказали о питании в школе, где массово отравились дети.