Выросло число детей, госпитализированных после массового отравления в школе в Канске

Количество госпитализированных после массового отравления в школе №15 в Канске Красноярского края увеличилось до 37. Об этом сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«В Канске госпитализированы 34 ребенка и 3 взрослых», — говорится в сообщении.
20 ноября Роспотребнадзор сообщил, что в Канске госпитализировали 21 человека с подозрением на острую кишечную инфекцию. По данным ведомства, госпитализированными оказались учитель, технический работник и 19 учащихся школы №15.
В связи с произошедшим учебное заведение перевели на дистанционное обучение. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
В начале этой недели в Москве закрыли школу на карантин после заражения норовирусом 30 детей. По данным Mash, отравилось около 50 человек и все они пили воду из кулера.
Ранее жители Канска рассказали о питании в школе, где массово отравились дети.