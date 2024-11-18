У воды был странный вкус. В московской школе объявили карантин после отравления учеников В Москве приостановили работу школы после заражения норовирусом 30 детей

В столичной школе №1512 как минимум 30 учеников подхватили норовирус. Сотрудники Роспотребнадзора уже взяли пробы, чтобы найти источник инфекции. Директор школы Елена Дегтярева сообщила «Газете.Ru», что заболевание проходит легко, дети уже поправляются. По данным Mash, ученики заболели еще на прошлой неделе, но администрация долго не реагировала на жалобы родителей. Главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал, что лечение при норовирусе подразумевает обычную терапию кишечных инфекций: противовирусные препараты и пробиотики.

Один из корпусов столичной школы №1512 временно закрыли, поскольку в здании массово отравились ученики, сообщило московское управление Роспотребнадзора.

«14 ноября Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в здании школы в связи с регистрацией нескольких случаев кишечной инфекции. На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов», — говорится в комментарии пресс-службы для «Газеты.Ru».

В Telergam-канале ведомства отметили, что Роспотребнадзор строго контролирует ситуацию.

По факту массового отравления школьников возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сказано в Telergam-канале СК по Москве. По версии следствия, ученики почувствовали недомогание, выпив воды из кулера.

Закрыли на карантин

Директор школы № 1512 Елена Дегтярева в беседе с «Газетой.Ru» подтвердила, что в учебном заведении зафиксировали сразу несколько случаев кишечной инфекции. По предварительным данным, у заболевших школьников выявили РНК норовируса второго типа.

«Специалисты произвели забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяли смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми. В настоящее время образцы исследуются на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве для установления причин и условий возникновения очага инфекции», — отметила Дегтярева.

По словам директора, детей перевели на дистанционное обучение на время карантина.

«Всем обратившимся в поликлинику оказана необходимая помощь амбулаторно. Течение заболевания легкое, дети идут на поправку», — добавила Дегтярева.

Согласно предварительным результатам проведенных ПЦР-исследований, в запечатанной бутилированной воде и у сотрудников школы вирусов не нашли.

Странный вкус воды

Telergam-канал Mash пишет, что отравившихся детей больше — около 50 человек, они пили воду из кулера. В каждом классе якобы точно есть зараженный норовирусом ученик. Родители утверждают, что дети почувствовали себя плохо еще на прошлой неделе — с 14 ноября: у них наблюдались тошнота и понос, причем симптомы проявились прямо в школе. Родители говорят, что администрация не предприняла никаких мер для стабилизации ситуации и не разрешила забрать заболевших домой. Они считают, что учебное заведение могли бы раньше закрыть на карантин, чтобы было меньше заболевших.

Изначально родители думали, что школьники заразились воздушно-капельным путем. Однако сами ученики рассказали, что в кулерах была вода со странным вкусом. Они считают, что именно там находится вирус. Якобы не все обедавшие в столовой школьники заболели, но симптомы есть у всех, кто пил из кулера.

Родители написали коллективное заявление в прокуратуру с просьбой проверить поставщика воды. По их словам, у школьников обнаружили не только норовирус, но и астровирус и ротовирус.

Как не заболеть?

Официально у заболевших диагностирована норовирусная инфекция — это острая кишечная инфекция, сопровождающаяся тошнотой и поносом. Чаще всего заразиться можно через грязные руки, грязную посуду, плохо помытые фрукты и овощи, воду и еду. Наиболее популярный источник заражения — инфицированный кухонный персонал.

Обычно норовирусом болеют маленькие дети, однако инфекция крайне заразна и легко передается взрослым. Заразившийся человек может распространять вирус во время острой фазы заболевания и затем в течение 48 часов.

«Норовирус вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта, обычно имеет сезонность: поздняя осень и зима. Передается вирус контактно-бытовым путем, пищевым или воздушно-капельным. Пищевое заражение возможно при нарушении правил термической обработки продуктов», — сказал главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов «Подмосковью сегодня».

Обычно для выздоровления нужно от 12 до 72 часов. Абсолютное большинство заразившихся переносит инфекцию в легкой форме. В больницу попадают пациенты с обезвоживанием. Чтобы защититься от норовируса, нужно соблюдать элементарные правила гигиены.

«Лечение подразумевает обычную терапию кишечных инфекций: противовирусные препараты, пробиотики. При тяжелом течении заболевания проводится инфузионная терапия», — заключил Осипов.

Норовирус обнаружили и у школьников из Новочебоксарска, не менее 209 человек заболели после обеда в столовой, причем шестерым потребовалась госпитализация, передал РИА Новости.