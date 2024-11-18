У воды был странный вкус. В московской школе объявили карантин после отравления учеников

Один из корпусов столичной школы №1512 временно закрыли, поскольку в здании массово отравились ученики, сообщило московское управление Роспотребнадзора.
«14 ноября Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в здании школы в связи с регистрацией нескольких случаев кишечной инфекции. На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов», — говорится в комментарии пресс-службы для «Газеты.Ru».
В Telergam-канале ведомства отметили, что Роспотребнадзор строго контролирует ситуацию.
По факту массового отравления школьников возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сказано в Telergam-канале СК по Москве. По версии следствия, ученики почувствовали недомогание, выпив воды из кулера.
Закрыли на карантин
Директор школы № 1512 Елена Дегтярева в беседе с «Газетой.Ru» подтвердила, что в учебном заведении зафиксировали сразу несколько случаев кишечной инфекции. По предварительным данным, у заболевших школьников выявили РНК норовируса второго типа.
«Специалисты произвели забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяли смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми. В настоящее время образцы исследуются на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве для установления причин и условий возникновения очага инфекции», — отметила Дегтярева.
По словам директора, детей перевели на дистанционное обучение на время карантина.
«Всем обратившимся в поликлинику оказана необходимая помощь амбулаторно. Течение заболевания легкое, дети идут на поправку», — добавила Дегтярева.
Согласно предварительным результатам проведенных ПЦР-исследований, в запечатанной бутилированной воде и у сотрудников школы вирусов не нашли.
Странный вкус воды
Telergam-канал Mash пишет, что отравившихся детей больше — около 50 человек, они пили воду из кулера. В каждом классе якобы точно есть зараженный норовирусом ученик. Родители утверждают, что дети почувствовали себя плохо еще на прошлой неделе — с 14 ноября: у них наблюдались тошнота и понос, причем симптомы проявились прямо в школе. Родители говорят, что администрация не предприняла никаких мер для стабилизации ситуации и не разрешила забрать заболевших домой. Они считают, что учебное заведение могли бы раньше закрыть на карантин, чтобы было меньше заболевших.
Изначально родители думали, что школьники заразились воздушно-капельным путем. Однако сами ученики рассказали, что в кулерах была вода со странным вкусом. Они считают, что именно там находится вирус. Якобы не все обедавшие в столовой школьники заболели, но симптомы есть у всех, кто пил из кулера.
Родители написали коллективное заявление в прокуратуру с просьбой проверить поставщика воды. По их словам, у школьников обнаружили не только норовирус, но и астровирус и ротовирус.
Как не заболеть?
Официально у заболевших диагностирована норовирусная инфекция — это острая кишечная инфекция, сопровождающаяся тошнотой и поносом. Чаще всего заразиться можно через грязные руки, грязную посуду, плохо помытые фрукты и овощи, воду и еду. Наиболее популярный источник заражения — инфицированный кухонный персонал.
Обычно норовирусом болеют маленькие дети, однако инфекция крайне заразна и легко передается взрослым. Заразившийся человек может распространять вирус во время острой фазы заболевания и затем в течение 48 часов.
«Норовирус вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта, обычно имеет сезонность: поздняя осень и зима. Передается вирус контактно-бытовым путем, пищевым или воздушно-капельным. Пищевое заражение возможно при нарушении правил термической обработки продуктов», — сказал главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов «Подмосковью сегодня».
Обычно для выздоровления нужно от 12 до 72 часов. Абсолютное большинство заразившихся переносит инфекцию в легкой форме. В больницу попадают пациенты с обезвоживанием. Чтобы защититься от норовируса, нужно соблюдать элементарные правила гигиены.
«Лечение подразумевает обычную терапию кишечных инфекций: противовирусные препараты, пробиотики. При тяжелом течении заболевания проводится инфузионная терапия», — заключил Осипов.
Норовирус обнаружили и у школьников из Новочебоксарска, не менее 209 человек заболели после обеда в столовой, причем шестерым потребовалась госпитализация, передал РИА Новости.