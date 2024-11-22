Осужденная по делу «Зимней вишни» просит о досрочном освобождении

Экс-глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова, осужденная по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», ходатайствует о досрочном ее освобождении из-за болезни. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«В Октябрьский районный суд Новосибирска поступило ходатайство адвоката в интересах осужденной экс-главы кузбасской инспекции Госстройнадзора Комковой, осужденной на 18 лет колонии по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью», — сказано в сообщении.

В декабре 2021 года Центральный районный суд Кемерово приговорил Комкову к 18 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 млн рублей. Она была признана виновной по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег). Женщина отбывает срок в ФКУ ИК-9 ГУФСИН РФ по Новосибирской области.

25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел трагический пожар. По факту случившегося возбудили три уголовных дела, фигурантами которых стали 15 человек, в том числе двое пожарных. Многие из них уже вышли на свободу. В частности, осужденная на 13,5 лет экс-гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок была выпущена из колонии из-за болезни.

Ранее совладельцу «Зимней вишни» Вячеславу Вишневскому значительно смягчили режим отбывания наказания.