«Принято решение освободить». Почему экс-гендиректора «Зимней вишни» выпустили из колонии

Генеральный директор управляющей компании ТРК «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок в Заводском районном суде в Кемерове, 2018 год

Приговоренная к 13,5 года по делу о пожаре в «Зимней вишне» Надежда Судденок вышла из колонии. Суд подтвердил, что ее освободили от наказания из-за болезни. По данным СМИ, это произошло еще в сентябре. Адвокат потерпевших сообщила, что ее об освобождении осужденной не уведомили. Летом Судденок сократили срок на два месяца, до этого от наказания также был освобожден пожарный Сергей Генин — у него обнаружили онкологическое заболевание.

Осужденная на 13,5 года лишения свободы по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерово Надежда Судденок вышла на свободу, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

«Ее освободили еще в сентябре, кажется. Связано с заболеванием», — сказал источник агентства.

Информацию подтвердили источники регионального портала NGS42.RU в правоохранительных органах и медицинской сфере области. По данным издания, у Судденок диагностировали заболевание, наличие которого препятствует нахождению в местах отбытия наказания.

Как рассказали источники, после освобождения женщина некоторое время жила в Топкинском муниципальном округе Кемеровской области, после чего переехала. Где она находится сейчас — неизвестно, какое конкретно заболевание стало причиной освобождения также не сообщается.

При этом представитель потерпевших по делу Анна Воронкина сообщила «Ъ-Сибирь», что ей неизвестно об освобождении Судденнок. По словам Воронкиной, потерпевших обязаны информировать о досрочном освобождении, однако их не уведомили «даже об отправке осужденной в место отбывания наказания».

Суд подтвердил освобождение

Пресс-служба Мариинского городского суда подтвердила агентству ТАСС информацию об освобождении Судденок.

«Судом на основании представленных исправительным учреждением документов принято решение освободить Надежду Судденок от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — сообщили в суде.

В пресс-службе пояснили, что выявленная у осужденной болезнь входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, а ее состояние «значительно ухудшалось».

В суд обратилось исправительное учреждение, где женщина отбывала срок.

Представитель медико-санитарной части № 42 Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России пояснил, что лечение Судденок в колонии было невозможно из-за отсутствия необходимых условий и лицензий.

В соответствии с российским законодательством, в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, входят разные формы туберкулеза, нейросифилис, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), онкологические заболевания, тяжелые формы сахарного и несахарного диабетов, хронические психические расстройства и другие заболевания.

Надежда Судденок — бывший генеральный директор ООО «Зимняя Вишня». В 2021 году она была признана виновной по статьям о нарушении требований пожарной безопасности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Женщину приговорили к 13 годам 6 месяцам лишения свободы, однако в июне 2023 года Кемеровский областной суд сократил срок ее заключения на два месяца, исключив из квалификации преступления отягчающее обстоятельство — совершение преступления организованной группой.

Не первая освобожденная

В апреле 2023 года пожарный Сергей Генин, признанный виновным в халатности при тушении пожара в «Зимней вишне» и приговоренный к 5 годам лишения свободы, также был освобожден.

Причиной также стали проблемы со здоровьем — в марте у него выявили онкологическое заболевание, после чего мужчина находился под стражей в тюремной больнице. По данным ТАСС, Генин жаловался на ухудшение состояния с конца 2022 года, однако обследование провели только весной 2023-го.

Пожарный был освобожден под подписку о невыезде, впоследствии ее также отменили в связи с истечением срока отбытия наказания.

Во время рассмотрения дела в 2021 году Генин и его коллега Андрей Бурсин, приговоренный к 6 годам тюремного заключения, настаивали на своей невиновности. МЧС России обжаловало приговор пожарным, сочтя его необоснованным и незаконным.

Пожар в «Зимней вишне»

25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, очаг возгорания находился на последнем, четвертом этаже комплекса, где были расположены игровые комнаты и залы кинотеатров.

Причиной стало короткое замыкание из-за плохо смонтированной электропроводки. Впоследствии стало известно, что в момент возгорания все эвакуационные выходы были закрыты, а ни одна из систем противопожарной защиты не сработала.

В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По факту произошедшего были возбуждены четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки. Максимальное наказание — 18 лет лишения свободы — было назначено экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой. По версии следствия, она получила взятку в 7 млн рублей от совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского и проигнорировала нарушения правил пожарной безопасности.

Владелица ТЦ Юлия Богданова была приговорена к 14 годам лишения свободы, в июне 2023 года ей сократили срок на два месяца. Также были осуждены технический директор центра Георгий Соболев, руководитель и инженер компании «Системный интегратор», которая оборудовала «Зимнюю вишню» системами противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко и Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин и другие.