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Пожилой житель Таиланда сумел отбиться от крупного медведя

The Thaiger: в Таиланде 75-летний рыбак отбился от гималайского медведя

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Volodymyr Burdiak/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде 75-летний мужчина отправился на рыбалку и встретил около реки агрессивного гималайского медведя, который напал на него. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 19 ноября неподалеку от национального парка Кхауяй в провинции Прачинбури. Мотоциклист обнаружил на трассе израненного мужчину и вызвал скорую помощь. В больнице пострадавший рассказал, что отправился проверить установленные в реке ловушки для рыбы и был атакован медведем.

Рыбак сумел отбиться от зверя, но получил серьезные травмы. В частности, медведь разодрал ему лицо. Мужчина нашел в себе силы, чтобы выйти на дорогу — там его и нашел мотоциклист. В итоге пожилой таец был спасен — сейчас его жизни ничто не угрожает, он проходит курс лечения.

16 ноября сообщалось, что в индийском штате Одиша медведь напал на пастуха, который пас коров в лесу. Мужчине удалось выжить, он госпитализирован с тяжелыми травмами.

До этого в Приморье рыбак попал в реанимацию после нападения медведя. Двое мужчин отправились на рыбалку и решили переночевать в машине. Ночью в лагерь пришел хищник и забрался под авто, утром один из рыбаков случайно наступил на спящего зверя, который вцепился ему в ногу. Россиянина спас его друг. Пострадавшего госпитализировали, состояние мужчины медики оценивают как тяжелое.

Ранее медведь напал на женщину в ресторане в Мексике.

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