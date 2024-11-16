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Медведь покалечил 55-летнего пастуха в лесу

Kalinga TV: в Индии пастух выжил после нападения медведя в лесу

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Kozma 94/Shutterstock/FOTODOM

В индийском штате Одиша медведь напал на пастуха, который пас коров в лесу, мужчине удалось выжить, он госпитализирован с тяжелыми травмами. Об этом сообщает Kalinga TV.

55-летний Гура Мунда из деревни Таладихи вместе с приятелем пас в лесу стадо коров. В какой-то момент пастухов атаковал медведь. Как мужчинам удалось отбиться от хищника, не сообщается.

Одного из пострадавших в тяжелом состоянии доставили в местную больницу, а затем перевели в клинику ближайшего города. Получил ли второй сельчанин травмы — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Приморье рыбак попал в реанимацию после нападения медведя. Двое мужчин отправились на рыбалку и решили переночевать в машине. Ночью в лагерь пришел хищник и забрался под авто, утром один из рыбаков случайно наступил на спящего зверя, который вцепился ему в ногу. Россиянина спас его друг. Пострадавшего госпитализировали, состояние мужчины медики оценивают как тяжелое, он находится в отделении реанимации.

Ранее медведь растерзал туриста во время прогулки по побережью на Курилах.

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