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В Приморье рыбак наступил на спящего медведя и остался жив

В Приморье рыбак попал в реанимацию после нападения медведя

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gigello/Shutterstock/FOTODOM

В Тернейском районе Приморья медведь напал на рыбака, мужчина выжил, он госпитализирован в отделение реанимации. Об этом сообщается в Telegram-канале Svodka 25.

Инцидент произошел в районе реки Таежной. Двое мужчин отправились на рыбалку и решили переночевать в машине. Ночью в лагерь пришел хищник и забрался под авто, утром один из рыбаков случайно наступил на спящего зверя, который вцепился ему в ногу.

Россиянина спас его друг. Пострадавшего госпитализировали, состояние мужчины медики оценивают как тяжелое, он находится в отделении реанимации.

До этого сообщалось, что на лыжной базе «Веселая горка» в Камчатском крае лыжник смог отбиться от напавшего на него медведя. Мужчина совершал пробежку на лыжах и столкнулся с хищником. Медведь вцепился лыжнику в руку, россиянин смог отбиться от зверя, выстрелив в него. Хищника ищут сотрудники минлесхоза, восемь волонтеров-охотников из Мильковского сообщества охотников и рыболовов, а также полицейские.

Ранее мужчина пошел в туалет ночью и наткнулся в доме на спящего медведя.

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