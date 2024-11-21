Нидерланды пообещали арестовать Нетаньяху по запросу МУС, если он приедет

Нидерланды осуществят предписание Международного уголовного суда (МУС) по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он посетит страну. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Каспар Велдкамп, пишет РИА Новости.

«Совершенно очевидно, что мы исполним ордер на арест [Нетаньяху]», — сказал Велдкамп, отметив, что то же самое касается и ареста бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Министр подчеркнул, что Нидерланды признают авторитет Международного уголовного суда и полностью привержены выполнению Римского статута.

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта в связи с ситуацией в секторе Газа. В официальном документе указано, что Палата предварительного производства приняла решение о выдаче ордеров за преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены не позднее чем с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

После этого в палестинском движении ХАМАС заявили, что приветствуют ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта.

Ранее Боррель заявил, что ЕС будет обязан арестовать Нетаньяху.