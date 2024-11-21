Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нидерланды пообещали арестовать Нетаньяху по запросу МУС, если он приедет

МИД Нидерландов: Нетаньяху арестуют по запросу МУС, если он прибудет в страну

close
Ronen Zvulun/Reuters

Нидерланды осуществят предписание Международного уголовного суда (МУС) по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он посетит страну. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Каспар Велдкамп, пишет РИА Новости.

«Совершенно очевидно, что мы исполним ордер на арест [Нетаньяху]», — сказал Велдкамп, отметив, что то же самое касается и ареста бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Министр подчеркнул, что Нидерланды признают авторитет Международного уголовного суда и полностью привержены выполнению Римского статута.

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта в связи с ситуацией в секторе Газа. В официальном документе указано, что Палата предварительного производства приняла решение о выдаче ордеров за преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены не позднее чем с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

После этого в палестинском движении ХАМАС заявили, что приветствуют ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта.

Ранее Боррель заявил, что ЕС будет обязан арестовать Нетаньяху.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами