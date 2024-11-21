Боррель заявил, что ЕС будет обязан арестовать Нетаньяху

Европейский Союз принял к сведению ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, слова которого передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что ордера обязательны для исполнения всеми участниками, включая государства Евросоюза.

Президент Израиля Ицхак Герцог в четверг назвал решение МУС по ордерам на арест черным днем для правосудия.

В четверг Международный уголовный суд выдал ордер на Нетаньяху и Галанта в связи с конфликтом в секторе Газа. Речь идет о «преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных, как минимум, с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Кроме того, суд отклонил аргументы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС.

Ранее Владимир Путин назвал способ обойти решения МУС об арестах.