ХАМАС оценил ордер МУС на арест Нетаньяху

Палестинское движение ХАМАС приветствовало ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны этой страны Йоава Галанта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы в движении ХАМАС приветствуем выдачу МУС ордеров на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта», — говорится в заявлении.

Там также отмечается, что данный шаг представляет собой исторический прецедент. Также в движении призвали все страны мира сотрудничать с МУС в привлечении Нетаньяху и Галанта к ответственности по ордеру суда.

В четверг Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта в связи с конфликтом в секторе Газа. Речь идет о «преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных, как минимум, с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Кроме того, суд отклонил аргументы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз принял к сведению ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Нетаньяху и Галанта. Дипломат напомнил, что ордера обязательны для исполнения всеми участниками, включая государства Евросоюза.

Ранее президент Израиля назвал решение МУС «черным днем» для правосудия.