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В Венгрии не собираются отказываться от поставок энергии из РФ

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт доволен поставками энергоносителей из России

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AP

Венгрия удовлетворена поставками энергоресурсов из России и не собирается от них отказываться, поскольку не имеет более надежных и выгодных предложений. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам совета ЕС по внешней торговле, пишет РИА Новости.

«Венгрия довольна сохраняющимся энергосотрудничеством с Россией. Наш опыт заключается в том, что Россия — надежный поставщик, мы всегда получали законтрактованные объемы по цене, о которой договорились, тогда, когда договорились», — сказал Сийярто, добавив, что предложений лучше, чем от Москвы, еще не поступало.

В сентябре Сийярто заявил, что благодаря газопроводу «Турецкий поток» Будапешту стало не важно, продлит ли Украина транзит газа из России через свою территорию с 2025 года.

До этого глава МИД Венгрии рассказал о гарантиях, полученных от Болгарии по транзиту российского газа через трубопровод «Турецкий поток».

Ранее был названы главные покупатели российского газа в Евросоюзе.

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