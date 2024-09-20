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Венгрии стал не важен транзит газа через Украину

Сийярто: Венгрии не важно, продлит ли Украина транзит газа из России

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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешту стало не важно, продлит ли Украина транзит газа из России через свою территорию с 2025 года благодаря газопроводу «Турецкий поток». Его слова приводит РИА Новости.

«Благодаря «Турецкому потоку» нам, в отличие от многих других европейских стран, совершенно не важно, прекратится ли со следующего года транзит российского газа через Украину», — заявил он.

Сийярто также отметил, что Россия привержена выполнению договоров об обеспечении энергобезопасности Венгрии.

В конце августа глава МИД Венгрии назвал противоречивыми заявления Украины о прекращении транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Венгрия продолжает получать официальные сигналы о выполнении Киевом своих обязательств. При этом, по его словам, Украина, блокируя поставки нефти российского «Лукойла» через свою территорию, угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии.

Ранее в Венгрии обвинили ЕС в ханжестве из-за покупки российской энергии через Индию.

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