Венгрия получила гарантии транзита российского газа от Болгарии

Венгрия получила от Болгарии гарантии транзита российского газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он отметил, что Болгария является крайне важным партнером в плане безопасности энергоснабжения Венгрии.

В 2023 году 65% венгерского газа было получено через «Турецкий поток», поэтому в интересах страны, чтобы этот маршрут оставался безопасным и предсказуемым, сказал Сийярто.

«Министр энергетики Болгарии Владимир Малинов сегодня заверил, что в будущем мы можем рассчитывать на их поддержку», — добавил министр.

13 мая газета Politico писала, что Венгрия не поддерживает инициативу Евросоюза о введении санкций против сжиженного природного газа (СПГ) из России и может заблокировать ее.

До этого аналитик в области энергетики, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявляла, что европейские страны не смогут полностью отказаться от российского газа минимум до 2030 года.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.