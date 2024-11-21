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Минюст РФ внес организацию из Украины в перечень нежелательных

Минюст РФ внес «Центр информации о правах человека» в перечень нежелательных

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Iran International English/Twitter

Министерство юстиции РФ внесло «Центр информации о правах человека»* в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Эти данные следуют из реестра ведомства.

«Центр iнформацiï про права людини»* («Центр информации о правах человека»), (Украина)», — указано в перечне.

18 ноября «Организацию молодых президентов» (YPO) и Международная ассоциация интеллектуальных игр (IAIS) пополнили перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на российской территории.

Деятельность обеих организаций признана нежелательной Генпрокуратурой РФ. Так, IAIS, которая, помимо прочего, объединяет десятки участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», обвинили в распространении пропаганды против политики России.

В то же время YPO, по версии российской стороны, сотрудничала с силовыми структурами США.

Ранее в список нежелательных организаций внесли польский телеканал Belsat.

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