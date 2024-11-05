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ГП признала нежелательной организацией ассоциацию, проводящую игры «Что? Где? Когда?»

В РФ признали нежелательной международную ассоциацию интеллектуальных игр IAIS

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Мария Девахина/РИА Новости

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность международной неправительственной ассоциации интеллектуальных игр Internationale Assoziation fur Intellektuelle Spiele (IAIS) из Лихтенштейна. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Организация объединяет более 200 участников спортивных версий «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга», «Своей игры» и похожих игр из стран Европы, Азии и Северной Америки.

В генпрокуратуре считают, что IAIS фактически распространяет в сети информацию, направленную на дискредитацию российских властей.

По данным ведомства, организация задействована в «инициируемых зарубежными антироссийскими центрами пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных и деструктивных идей в России».

До этого генпрокуратура признала нежелательной на территории страны деятельность американской неправительственной организации (НПО) Young Presidents Organization.

Ранее «Фонд Клуни за справедливость» внесли в перечень нежелательных в России НПО.

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